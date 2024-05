Tule puhka sel suvel uues harukordselt kaunis paigas!

Ainulaadne asukoht

Kliff Butiik Majutus asub Saaremaa põhjarannikul, kus puhuvad nii meretuuled kui leiab ka vaikuse kesk kadakaid. Siit avanevad hingematvad vaated merele, mida saab nautida nii päikesetõusu kui ka -loojangu ajal. Lisaks pakub Kliffi privaatne rand eraldatust ja intiimsust, võimaldades täielikku lõõgastust.

Kõigi mugavustega majutus

Kliffis on erinevaid majutusvõimalusi kuni 60 inimesele. Valida saab mõnusate peamaja tubade, merevaatega peremajade, perekämpingute ja imearmsa aidatoa vahel.

Peamajas on kokku viis tuba, kus on olemas privaatne dušš, WC ning WiFi. Samuti on majal ühiskasutatav merevaatega terrass. Kolm tuba viiest on peretoad, kus on mõnusalt ruumi kolmele kuni neljale inimesele, ja kaks on tavatuba, mis on mõeldud kahele inimesele. Suurematele seltskondadele sobivad hästi aga peremajad, kus on ruumi kuni kuuele inimesele.

Veel on Kliffil hubane kämpingute ala, kus seisab viis kaunist perekämpingut. Perekämpingud on kahetoalised, kummaski toas kaks voodit. Need on suurepärane valik seltskonnale, kes tahab nautida suuremat looduslähedust.

Aidatuba Turteltuvi ootab aga privaatsust hindavaid tuvikesi, et üheskoos lõõgastuda. Aidatuba asub eraldi sissepääsuga majas ja on ühetoaline. Toas on üks kaheinimesevoodi, kuid soovi korral on ka sinna võimalik lisada kaks lisavoodit.

Majutuse hinnas on maitsev hommikusöök Kliffi restoranis, parkimine ja WiFi.

Lisaks majutusele on Kliffis erinevaid tegevusi nii suurtele kui ka väikestele. Pere kõige pisemad saavad näiteks lustida suurel mängualal, kus katus neid päikese ja vihma eest kaitseb.

Mõnusad maitseelamused