Eestiski väga populaarne majutuskeskkond on varsti kohustatud hindu langetama

Pääsuvalitsejana saab käsitleda digiplatvormi, millel on vähemalt 45 miljonit lõppkasutajat kuus, vähemalt 10 000 ärikasutajat, kes kasutavad platvormi oma teenuste või toodete pakkumiseks, ning platvormi aastakäive Euroopa Liidus on viimase kolme aasta jooksul olnud vähemalt 7,5 miljardit eurot (lisaks turuväärtus on vähemalt 75 miljardit eurot ning ta kontrollib üht või mitut põhiplatvormiteenust vähemalt kolmes liikmesriigis). Booking esitas 1. märtsil 2024 enda kohta hinnangu, mille kohaselt vastab ta nendele kriteeriumidele.