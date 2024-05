Finnair lendab alates 2. juunist taas Tartusse

Varem Tartu lennujaamas kasutatud lähenemismeetodid põhinesid GPS-signaalidel ning selle tõttu takistasid GPS-i häired selles piirkonnas lennukite lähenemist ja maandumist. Finnairi lennud Helsigist Tartusse peatati 29. aprillist, mai jooksul uuendatatakse Tartu lennujaamas kasutatavaid lähenemismeetodeid, kus GPS-signaali vaja ei ole. Uuendatud lähenemismeetodid põhinevad maajaamadest saadetud raadiosignaalidel. Seda tüüpi maapealseid meetodeid on lennunduses kasutatud juba pikka aega ja GPS-i häired ei mõjuta nende kasutatavust. Sarnased traditsioonilised lähenemismetoodikad on kasutusel alternatiivina GPS-põhistele lähenemismetooditele.

„Lennuliiklusteeninduse AS on teinud suurepärast tööd alternatiivse meetodi rakendamisel. Soovin tänada kõiki meie partnereid Eestis, et nad selle küsimuse nii kiiresti lahendasid,“ ütles Finnairi lennuoperatsioonide juht Jari Paajanen.

GPS-häired on alates 2022. aastast selgelt suurenenud, kuid see ei ole mõjutanud lendude ohutut toimimist. Finnairi õhusõiduki süsteemid tuvastavad GPS-häired ja lennukil on muud navigatsioonisüsteemid, mida saab kasutada GPS-häirete korral. Finnairi ja ettevõtte Norra piloodid on ka GPS-häiretest teadlikud ja oskavad nendeks valmistuda.