Hispaania linn piirab turistidele sissepääsu. „Nad ronivad rõdudele ja varastavad asju“

Linna tunneb ära selle valgete madalate majade ja kitsaste treppide tõttu, kirjutab Euronews. Kuna kohalik majaomanike liit on tüdinenud 1000 elanikuga rannikulinna tungivatest turistimassidest, on liit kehtestanud uued külastusreeglid.

Menorca saare lõunatipu lähedal asuvas Binibeca Vellis käib igal aastal üle 800 000 turisti. Linn rajati 1960. aastail kunagise autentse kaluriküla koopiana, mistõttu see turistide seas nii populaarne ongi.

Elanike jaoks tähendab see aga, et nad peavad toime tulema müra, pealetükkiva käitumise ja tänavaid katva prügiga.

„Turistid lähevad kodudesse sisse, istuvad toolidele, võtavad asju, ronivad meie rõdudele, peavad väljas joomapidu,“ ütles üks linnaelanik eelmisel kuul uudisteväljaandele ElDiario.es. „Kui seda ei reguleerita, juhtubki see igal suvel.“

Linn võidakse turistidele ka täielikult sulgeda

Binibeca Velli 195 koduomanikku esindav liit ei süüdista olukorras siiski otseselt turiste. Selle asemel näevad nad, et süüdi on ametivõimud, kes ei ole kehtestanud eeskirju, mis tagaksid kohalike elanike heaolu.

Binibeca on end oma veebilehel kirjeldanud kui „eraomandis olevat elamurajooni“ ja majaomanike liit soovib selgeks teha, et tegemist on elamuarendusega. Nii kehtestas liit turistidele kindla külastusaja päevas, mil neil on lubatud linna külastada. Mai algusest võivad turistid linna tulla ainult kella 11 ja 20 vahel. Lisaks palutakse veebilehel turistidel hoiduda „kodudesse sisenemisest“ ja „rõdudele ronimisest“.

Kui külastusaja kehtestamine olukorda ei muuda, soovib liit, et turistidele keelataks linna külastamine täielikult.

Binibeca Velli koduomanike liidu president Óscar Monge on öelnud, et elanikud hääletavad augustis linna lõpliku sulgemise üle, kui ametnikud jätkavad olukorra ignoreerimist. Kohaliku väljaande Majorca Daily Bulletin andmetel annavad Menorca linna nõukogu ja Sant Lluísi linnavalitsus igal aastal Binibeca Velli elanikele veidi üle 25 000 euro, et rahastada nende majade hooldust ja tagada linna heakord ja ilu.

„Me oleme olnud 52 aastat eraomanduses, kuid meil on üha raskem nautida rahulikku puhkust, sest me maksame kallilt selle eest, et oleme Menorca kõige populaarsem turismiobjekt,“ ütles Monge kohalikule uudisteväljaandele.