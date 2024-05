Päevakruiis põhjanaabrite juurde. Kolm vahvat ideed, mida Helsingis ühe päevaga teha

3. Nagu tavaliselt, saab Helsingis merele minna nn saunakruiisidele. Tegu on väikeste laevadega, kuhu on ehitatud saun. Peale leilivõtmist saab mugavalt jahedasse merre hüpata. Teenusepakkujaid on palju, näiteks Saunaship, My Fortune, EasyTravel. Hind algab paari-kolmesajast eurost tunnis ning ülempiiri peaaegu et polegi.