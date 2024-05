50 kilomeetrit mööda Põhja-Eesti matkaradu, metsi, randu ja merd

Endalegi märkamatult olin eelmisel päeval õppejõu ees kiidelnud, et minu suvekodu jääb siit rannast vaid mõne kilomeetri kaugusele. „Näe, see punase katusega maja vist,“ näitasin veel üle meresopi paistvate majade poole. See aga mulle saatuslikuks saigi – järgmisel hommikul teatas õppejõud, et tavapärase marsruudi asemel teeme süstamatka hoopis minu suvilasse. Ega ma olnud kuni randumiseni kindel, et see punane katus päriselt minu suvila oli. Õnneks niisuguse häbiga universum mind siiski tol päeval õnnistada ei soovinud ning olin kogemata tõesti trobikonna matkalisi täiesti õigesse kohta juhatanud. Nii, minu suvekodu hoovis pisut ringi tuulanuna, oligi matk, üsnagi kodustes tingimustes, lõpule jõudnud.