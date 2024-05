Jäädvusta oma suvised seiklused ja võida vingeid auhindu!

Keskkonnal Seikle Eestis tasub silma peal hoida veel sellepärast, et terve mängu kestel, kuni 15. augustini, näeb seal osalejate postitatud pilte. Need valib süsteem juhuslikkuse alusel ja need vahetuvad pidevalt. Postita oma pilt ja mine vaata, kas õnnestub see ka Delfis tabada!