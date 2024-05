Nelijärve puhkekeskuses veedad kõige mõnusamad päevad oma elust

Puhkekeskuses saab ka minna off-road-safarile Mudakollidega, mängida discgolf’i, osaleda veesõidukite töötoas ja raftirallil. Polegi palju, mida Nelijärvel teha ei saa, nii et kindlasti leiab igaüks endale meelepärase tegevuse.

Majutus ja toitlustus

Nelijärvel on neli järve ja neli erinevat majutusvõimalust: romantiline Pääsu villa , terrassiga puhkemajad , järveäärne Järvemaja või mugavustega toad hostelis. Korraga saab majutada kuni 278 inimest 1–5-kohalistes tubades.

Tule vaikust nautima, aktiivselt puhkama, pulma või firmapeole

Nelijärve puhkekeskus on Eesti suurima voodikohtade arvuga ürituste korraldamise koht. Lisaks majutusele tubades kuni 278 inimesele on siin suur telkimisala, toitlustamine, palju võimalusi aktiivseteks tegevusteks. Siseruumides on välja pakkuda koguni 11 saali ja koolitusruumi.