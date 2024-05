Kohalikel sai kõrini. Hispaania populaarsetel saartel keelatakse öösel alkoholi müük

Rikkumise eest peab maksma kopsakat trahvi

Öine alkoholimüük on nüüdseks Mallorcal keelatud linnades Llucmajor, Palma, Calvia (Magaluf) ja Ibizal Sant Antoni linnas. Ibiza ja Mallorca turismipiirkondades on tänavatel joomine samuti keelatud, välja arvatud terrassidel ja muudes litsentseeritud kohtades. Trahvid rikkumiste eest ulatuvad 500 eurost kuni 1500 euroni, mis tõuseb 3000 euroni, kui rikkuja käitumine on eriti häiriv.

Uus õigusakt on osa laiemast püüdest panna turistid vastutustundlikumalt käituma. „Aasta-aastalt on ilmunud uudiseid, mis on seotud noorte turistide ebaviisaka käitumisega, mis on tekitanud sügavat muret ülejäänud kodanikes, hotellides ja ametiasutustes,“ öeldakse määruses.