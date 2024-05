HEAD NÄPUNÄITED | Reisisellid jagavad nõuandeid, kuidas leida soodsaid reisipakkumisi

Liina Metsküla on reisinud ligi sajas riigis. Ühe soovitusena, kuidas leida häid lennupiletite pakkumisi, toob Metsküla välja sooduspakkumiste portaalidega tutvumise. „Väga head kohad, kus soodsaid lennupakkumisi leida, on Trip ja Reisidiilid. Kui aga mõttes mõlgub mingi kindel sihtkoht, siis võib ise uurida näiteks Skyscanneri või Momondo lehelt – märkida sihtkoht ja soovitud reisikuu ning portaal näitab, millistel kuupäevadel on parim lennata, sõnab ta.