Mooste Viinavabrik – hästi peidetud pärl Põlvamaal

Kaunilt renoveeritud Viinavabrikus on hubane hotelliosa, kus saad ööbida kõigi mugavustega omanäolistes viinameistri numbritubades või Kagu-Eesti kõige esinduslikumas sviidis. Kõigis tubades on elegantselt ühendatud ajalooline miljöö ja kaasaegsed lahendused.

Majutust pakutakse ka Viinavabriku kõrval asuvas kunagises mõisa meiereis, mis praegu kannab nime Pargimaja ja kus on võimalik nautida privaatsust õdusates külalistubades ning mõnusas loodusspaas. Pargimajas saab peatuda ka Karmen-Maria- ja Kristiina-nimelistes sviitides või broneerida kogu majutuse, et oma seltskonnaga mõnda privaatüritust tähistada.

Selle eest, et külalised Mooste Viinavabrikus nälga ei jääks, hoolitseb Viinavabriku restoran koos tipptasemel kokkade ja mitmekesise menüüga. Valikust leiad armastuse ja kirega valmistatud kohalikku toorainet sisaldavaid roogi, mida saad nautida kas ajastutruu atmosfääriga ajaloolises sammassaalis või ilusa ilmaga maja väliterrassil.

Lisaks maitsekatele majutuslahendustele ja hõrkudele maitseelamustele pakub omaette kogemuse ka kõik Viinavabrikut ümbritsev. Suvise hommikupäikese või õhtuse värviderohke päikeseloojangu taustal on mõnus nautida võrratuid vaateid üle Lõuna-Eesti niitude ja küngaste, mida mujal Eestis ei kohta.

Kui õues on piisavalt uudistatud, on aeg tagasi majja suunduda. Personaalseks kasutamiseks mõeldud Mõisaspaa hoolitseb kehalise heaolu eest, kus soovi korral teevad professionaalsed iluhaldjad erinevaid heaoluprotseduure. Võimalus on keha turgutada leilisaunas, aurusaunas, mullivannis ja soolakambris, lisaks saad juurde valida endale meelepärase massaaži- või hooldusteenuse.