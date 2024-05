Kaua see Fjällräven sul olnud on?

Ta on sellesama Fjällräveni jopega matkanud nii Islandil, Siberis, Baikali ääres kui ka Lapimaal ning muidugi Eesti metsades ja rabades. Esimesed väsimuse märgid tekkisid alles pärast kümmet aastat karmi kasutust. „See jope on saanud sõna otseses mõttes nii tuld kui ka kive ehk olen sellega palju lõkke ääres istunud ja kümneid kilomeetreid maha roomanud. Kokku kandsin seda neliteist pikka aastat,“ lisab mees.

Fjällräveni toodete vastupidavuses on veendunud teisedki tuntud loodusesõbrad. Metsaköögi nime all tegutseva toiduterapeudi Hele-Mai Alamaa riidekapist leiab üle kümne aasta tagasi ostetud G-1000 kangast seeliku ja vesti, mida enam ammu tootmises pole ning millele võrdväärset pole leidnudki. Loodusgiid Romet Vaino on matkanud tuhandeid kilomeetreid oma Fjällräveni Kajka seljakotiga, mida kasutab palju oma fotoretkedel, sest tugev materjal peab hästi vastu torkivatele puuokstele.

Ehe näide vastupidavusest on ka Fjällräveni ikooniline Kånkeni seljakott, mida luues ei aimatud, et sellest saab aastaid hiljem moehitt, sest algselt oli see mõeldud hoopis Rootsi koolilaste rühi parandamiseks. Väidetavalt on kõige esimesi, rohkem kui nelikümmend aastat tagasi valminud Kånkeni kotte pärandatud põlvest põlve ning need on siiani kasutusel!