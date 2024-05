Romantiline Rannatee – aeg romantikaks!

See idüll on siin eriline, justkui kestaks suvi aasta ringi. See on kui pahvakas lahjendamata meresoolast hommikust õhku või selg vastu tormituules õõtsuvat kadakat, maitsed, mis ei unune, ja meie loodus, mis pakub romantikat ning meeliülendavat elamust igal sammul. See 300 km rannajoont metsade ja rabadega on meie uhkus ning kodu, mida hoiame, ja meie lood, mida loome.

#toiduromantika

Ikka ja endiselt keerleb kõik toidu ümber – millal me sööme, kellega me sööme ja mida me sööme. Mida meri hommikul andis, millal saab maasikaid ja esimest kartulisaaki. Rannakülade köök on läbi aegade olnud inspireeritud ikka merest, metsast ning aastaaegadest ja moodustab praegu koos maailmakogemusega eheda toiduelamuse. Köök on ka see, mille kaudu me ennast teistele tutvustame.

Selle tulemusena said eelmisel sügisel toidugurmaanide rõõmuks kaks söögikohta kohaliku toidu arendamise ja tutvustamise eest Falstaff 2024 soovituse: Tõstamaa Meierei resto Tõstamaal

Vana Kooli kohvik Lindil Audrus Erilisi kohalikke maitseid pakuvad veel: mereliste maitsetega suvekohvik Toidunaut Merekülas sadamarestoran Groot Rannakülas Varblas Nurmeotsa talu kala ja leib Häädemeestel

Metsaluige kohvik-resto Kabli külas Häädemeestel

Sauga Fishing Village Estonia Sauga kalurikülas

kõik Kihnu saare kohvikud ja Kihnu sadama turg

Tamme talu ürdiaed Audrus Toiduromantikat soovitame nautida ka Rannatee veinimajades, mis on tuntud kohalikust toorainest valmistatud jookide poolest: Allikukivi veinimõis ja Langemaa veinitalu Kilingi-Nõmmel

Valgeranna veinitall Audrus

Kihnu Rüübe Kihnus Toidufestivalid Rannateel: 18.–19. mail Võilillefestival

8. juunil Rabarberipäev Allikukivi veinimõisas

8. juunil Tamme talu ürdiaia lahtiste uste päev

5.–6. juulil Pärnumaa meepäevad

13. juulil Mereküla austripidu

27. juulil Uulu Lamba Vest

19. augustil Fishing Village Estonia suur vähipidu

24. augustil Tšillisõprade kokkutulek Metste talus

#loodusromantika

Päikeseloojangud, kuumaks köetud kadakased rannaniidud ja hingematvad tormituuled. On ju meie loodus üks maailma puhtamaid ja puisniidud kõige liigirikkamad. Me saame vabalt liikuda metsades ja soodes ning ujuda igas veekogus. Rannikuäärsed matkarajad ja väikesaared võimaldavad nautida seda ehedust nii omaette kui ka minna koos loodusgiidiga täiesti tundmata radadele.

Näiteks saab koos ettevõtte Seikle Vabaks Matkad loodusgiididega suunduda Sorgu saarele sauna, Varbla kandi laidude vahele seiklema või Manija saarele põldmarju korjama. Viruna turismitalu pakub pärandturismi ürgses võllarabas Tõstamaal. Suurem looduskeskus RMK Kabli külastuskeskus Häädemeestel annab näituste, matkade ja töötubadega ülevaate piirkonna looduse eripärast. Tõstamaal asuv väike Ristimarja loodusrada on looklev rada kadakate vahel, mis tutvustab Värati kandi rannaniite. Kõikjal üle Romantilise Rannatee saab nautida eredaid päikeseloojanguid, kirgast tähistaevast ja kõige isiklikumat vaikust. Me vajame seda veidi salapärast ja puutumatut loodust, sest meie soontes voolab teadmine, et loodusel ja ühiskonnal pole vahet.

#kultuuriromantika