VR History – see pole muuseum, vaid kohtumispaik kadunud maailmadega

Taasloome kadunud maailmu, mis on hävinenud. Kunagised vaated ärkavad kolmemõõtmeliselt ja värviliselt ellu ning pakuvad elavat mineviku kogemist just seal, kus asus sündmuste tulipunkt. Meie külastajad on virtuaalset ajarännakut nimetanud kõige erakordsemaks ja meeldejäävamaks turismikogemuseks. Haarav kohalolek tagab, et pärast meie rännakut näevad osalejad maailma hoopis teisiti.

Virtuaalreaalne ajarännak „VR Tallinn 1939/1944“

Harju tänava taastamisest on palju räägitud. Nüüd on see tehtud! Uus VR-elamus – ajarännak väikese riigi suurde pealinna ootab sind. Tule ja rända siginat-saginat täis 1939. aasta Tallinna ühel uhkemal esindustänaval – Harju tänaval. Sinu kogemuse muudab eriti meeldejäävaks võimalus ise tänaval päriselt ringi liikuda, uudistada Tallinna uhkeima hotelli Kuld Lõvi sviiti ja panna takkatippu seal vannivesi jooksma.

Rännaku teises osas oled tunnistajaks 1944. aasta märtsipommitamisele vahetult enne õhurünnaku algust. Õhurünnaku ajal oled nelja kilomeetri kõrgusel Tallinna kohal. Maa peale tagasi jõudes koged hävitustöö ulatust varemetes Harju tänaval kõndides ning saad osa 1946. aasta korrastustööde algusest. 1944. aasta ajarännak Harju tänavale on lugu suurest hävingust, aga ka eestlaste visadusest ja usust uutesse algustesse.

Üks linn, kaks rännakut, kolm ajastut!

Virtuaalreaalne ajarännak „VR Toila 1938“

Toila Oru pargi kroonijuveelile – Oru lossile andis saatus vaid viivu püsida. Põnev lossi lugu kätkeb enda ajaloo mitmekihilisust, selle võlu ja valu. Toila Oru park on Eesti erilisemaid mälumaastikke.