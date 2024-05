Suvi mulgi mustrite ja maitsetega

Kohalik käsitöö

Siinne kogukond kannab uhkusega edasi käsitöötraditsioone, mille juured ulatuvad kaugesse aega. Paljud mulgid on pärandanud käsitööoskused oma esivanematelt ja ka tänapäeval on mulgi rahvarõivaste kandmine au sees.

Puhtad maitsed ja mulgi puder

Mulgi valla maastik on kaunis ja mitmekesine, meenutades oma küngaste, roheluse ja väikeste järvedega Toscana piirkonda Itaalias. Orgude ja mägede vahelt ei puudu ka veiniistandused ega hubased ööbimiskohad.

Mulgimaa valiti Eesti Toidupiirkonnaks 2023 ning seda põhjusel, et siin on au sees puhtad ja kohalikud maitsed ning mitte ühelgi teisel piirkonnal pole nii palju nimelisi roogi kui mulkidel: mulgipuder, mulgikapsad, mulgikorp jne.

Mulgi puder on mulgi köögi lahutamatu osa. Toit, mille võlu peitub lihtsuses, kuid on maitsev ja toitev igapäevaroog. Ehtsat mulgi toitu saate nautida Mulgimaa pealinnas Abja-Paluojal asuvas Mulgi kõrtsis. Mulgi vallas leidub mitmeid kohalikke toidutootjaid, kes pakuvad värskeid ja maitsvaid kohalikust toorainest valmistatud tooteid. Suvel aitavad janu kustutada Karu Kombucha teeseenejoogid, suvisele grilliõhtule lisavad teravust tšilli.ee kodumaised kastmed, piima- ja piimatooteid leiate Pajumäe talust ja tervislikke snäkke SüüÄä Mahenäksi vabrikust. Põnevaid maitseid on siin veel palju.