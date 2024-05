Jaapani linn ehitab hiiglasliku seina, et blokeerida vaade kuulsale mäele

Nüüd ongi kohalikel ametnikel saanud turistidest küllalt. Linn on hakanud kõnniteele ehitama suurt musta eesriiet, mille eesmärk on vaade mäele blokeerida.

Kas must eesriie on piisav?

„Kawaguchiko on turismile rajatud linn ning nii mina kui ka linn tervitavad paljusid turiste, kuid nende kombed on murettekitavad,“ rääkis kohaliku kohviku omanik Michie Motomochi väljaandele EuroNews. Ta viitas prügile, tihedale liiklusele ning eramaale tungimisele. Kohvikupidaja ei kujuta siiski ette, kuidas üks must sein võib aidata kontrollide inimeste liikumist kitsal jalgteel ja selle kõrval.