SELGITUS | Kuidas töötab rändlusteenus reisimisel või välismaale kolides?

Tele2 kõneteenuste valdkonnajuht Henry Murumaa sõnul juhtub üsna sageli, et nendega võtavad ühendust kliendid, kel on ees kas välismaale kolimine või pikemat aega palmi alt töötamine ning kes proovivad välja selgitada, milline Eesti sideoperaator garanteeriks välismaal parima levi ja hea kvaliteediga mobiilse interneti. Murumaa kinnitusel ei sõltu aga välismaal viibides kumbki otseselt Eesti teenusepakkujast, vaid hoopis sealsest partnerist. „Piltlikult öeldes määrab nii levi kui ka interneti kvaliteedi hoopis sideoperaator, kelle nimi piiri ületades telefoni ekraani ülaossa ilmub,“ kinnitab Murumaa.

Ta selgitab, et mobiilsed seadmed valivad välisriigis võrgu automaatselt, ent rolli mängib võrgusignaalide kättesaadavus ja tugevus. Näiteks, kui kolm erineva Eesti operaatoriga reisisõpra Hispaanias maanduvad, siis on suur tõenäosus, et kõigi nende telefonid ühenduvad Vodafone-i võrku. Seega võib öelda, et sideoperaatorit tuleks valida pigem enda eelistustega klappiva paketi ja soodsa hinna põhjal. Ent kuidas rändlusteenus välismaal täpsemalt töötab ja mida paketi valimisel silmas pidada?

Mobiilne internet – välismaal vajalik tugisammas

Mobiilse interneti teenus on tänapäeval kaugtöö tegijale reeglina vajalik, vältimaks olukordi, kus näiteks kohviku kehva WiFi ühenduse tõttu peab inimene veebikoosolekul mitu korda sisse-välja logima. „Lisaks sellele, et WiFi kvaliteet on enamasti ennustamatu, võib see olla võrdlemisi ebaturvaline juba isiklike sõnumite, veel enam aga tööalase teabe jagamiseks,“ avaldas Murumaa. Seetõttu tasub enne välismaal suundumist jälgida, et sinu praegune pakett ei oleks mõeldud vaid Eestis kasutamiseks. Kui selgub, et just nii parajasti on, tasub reisile minnes oma pakett välja vahetada või selle netimahtu suurendada.