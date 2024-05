Ehmatav olukord Helsingis. Soome haridusministrit vedanud lennuk tuli evakueerida

Põlengu lõhn oli selgelt tuntav

Henrikssoni sõnul ei paistnud kõik reisijad kohe aru saavat, et lennukist väljumisega on väga kiire. Lennuk evakueeriti trepi kaudu. Henriksson märkis, et õues oli palju töötajaid, kes juhendasid reisijaid lennukist lahkumisel.

Poliitik Mika Lintilä ütles HS-ile, et elektripõlengu lõhna järgi oli selge, et probleem on olemas. Küll aga kiitis ta personali tegevust tekkinud olukorras. Päästeteenistus teatas vähem kui tund pärast teate saamist, et lennuki kokpitis tuvastati kerget nähtavat suitsu.