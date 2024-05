Kuhu minna eesoleval nädalavahetusel? Vaata, mis üritused üle Eesti toimuvad

Tavalisest uhkem Euroopa päev

Kõige suurejoonelisemalt tähistatakse Euroopa päeva Tallinnas. Selle tehakse Vabaduse väljakul algust juba 9. mai pärastlõunal. Uhkemalt kui muidu peetakse Euroopa päeva tänavu aga seepärast, et sel aastal möödub 20 aastat Eesti liitumisest Euroopa Liidu ja NATOga. Sel puhul kogunevad homme Vabaduse väljakule Euroopa Liidu saatkonnad ja asutused, liitlased ja Eesti julgeolekuasutused. Kavas on orienteerumismäng kooliklassidele. Euroopa päevale Vabaduse väljakul paneb punkti välisministeeriumi suurejooneline kontsert „Meie Euroopa, meie NATO" , kus astuvad üles Bedwetters, nublu ja Gameboy Tetris ning Tommy Cash.

Taimed, räimed, laadad

Vallikääru pargiala vallutav Pärnu taimelaat on suurim aiandushuviliste kokkusaamiskoht Pärnumaal. Laadal kaubeldakse taimede ja aiakaupadega nagu seemned, istikud, aiasaadused, aiatööriistad, aiatehnika, aiamööbel jne. Laadal on sadakond müügiplatsi, kus on müüjaid ja kollektsionääre nii Eestist, Lätist kui ka Leedust.

Lao külas Munalaiu sadamas peetaval RäimeWestil on aukohal ei keegi muu kui ... tema kõrgeausus räim! Rannarahval on ajaarvamine ikka räimepüügi rütmis käinud ning räimeaeg lükkab pärast rasket ja väsitavat talve rannakülale elu sisse. Tossavad suitsuahjud, podisevad paadid ja kajakate kisa kaigub ümber räimelaadungi - need on räimeaja rõõmsad külahääled. RäimeWestil tutvustatakse rannakalandust ja jagatakse teadmisi kohalikust kalakultuurist nii kaluritele, kohalikele inimestele kui ka külalistele. Toimub kala- ja käsitöölaat.