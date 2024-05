Lux Express laiendas oma tegevust Lätis. Edaspidi saab Tallinnast ja Tartust Liepājasse ja Daugavpilsi

Läti siseliinide teenindamiseks saadud luba on Eesti kapitalile põhineva Lux Expressi jaoks oluline strateegiline võit, sest elanike arvult on Daugavpils (ca 80 000) Riia järel teine ja Liepāja (ca 67 000) kolmas linn. Kui Kagu-Lätis asuv ja tööstuslinnana tuntud Daugavpils on tähtis sihtkoht eelkõige lätlastele endile, siis Liepaja on Läti ühe kaunima kuurortlinnana väga atraktiivne sihtkoht ka turistidele Eestist, Soomest, Leedust ja mujalt.

Lux Expressi Eesti ärijuht Ingmar Roos ütles, et Balti regiooni suurima bussiettevõttena on neil võimalus, aga ka vastutus elavdada kolme riigi vahel siseturismi ja siduda mugavate bussidega ühte võrku üha rohkem uusi linnasid. „Reisijate tagasiside näitab, et meie Tallinna–Riia ja Tallinna–Vilniuse liine kasutatakse iga aastaga järjest rohkem selleks, et sõita lähivälismaale lühemaks või pikemaks ajaks puhkama, sest bussiga reisida on lihtsam, mugavam ja säästlikum nii loodusele kui rahakotile,” selgitas Roos.

Huvi Liepaja vastu on suur

Eestis on juba tuntud huvi ennekõike Liepajasse reisimise vastu, sest paljude kontsertide ja kultuurisündmuste kõrval on Liepaja tänavu juulis WRC Ralli Latvia sündmuste epitsenter, kus toimub ralli linnakatse ja asub veel teinegi pealtvaatajate tõmbenumber – ralli servicepark. Ralli nädalaks on linna ja selle ümber planeeritud hulk üritusi, mis pakuvad tegevust kogu perele, keda oodatakse igal ajal linna kuulsasse randa, mis on umbes 8 kilomeetrit pikk ja 50–80 meetrit lai.