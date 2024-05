Ida-Virust leiab loodusaardeid, mida mujal Eestis ei näe

Alutagusel asub Eesti üks kõrgemaid oose – Iisaku oos –, mille kõrgeim tipp on Tärivere mägi. Sellel 94 meetri kõrgusel mäel asub omakorda 28 meetri kõrgune vaatetorn. „Tornis saab aru, et see on tõesti väheasustatud, rohke loodusega piirkond, kus on nii sood, rabad, metsad kui ka järved. Et Ida-Virumaa on ka looduse, mitte ainult tööstuse maakond,“ tõdeb Ingrid Kuligina.