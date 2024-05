Mehhikost leiti surnuna kolm turisti, keda oli pähe tulistatud

Mõrvatute sugulased tuvastasid nende surnukehad pühapäeval, kui nad olid ametivõimude abistamiseks Mehhikosse sõitnud, teatas prokurör.

Ametnikud usuvad, et mehi rünnati, kui nad üritasid takistada oma pikapi vargust. Ründajad tahtsid sõidukit selle rehvide pärast ja tulistasid turiste, kui nood vastu hakkasid, oletab Baja California osariigi prokurör María Andrade.

Turistide surnukehad leiti reedel Santo Tomási linnast, rünnakukohast umbes kuue kilomeetri kaugusel nelja meetri sügavusest kaevust. Sündmuspaiga lähistelt leiti mahajäetud telgid, põlenud valge pikap ja telefon, mis olid kuulunud kadunud surfaritele. Ametnike sõnul leiti kaevust ka neljas surnukeha, kuid see oli olnud seal kauem ning polnud seotud selle juhtumiga.

Kahtlusalustena on kinni peetud kaks meest ja üks naine. Ühele mehele on esitatud süüdistus „sunniviisilise kadumise“ korraldamise eest. Varem teatas FBI, et uurib juhtumit ja on ühenduses rahvusvaheliste partneritega.

„Nad olid head inimesed“

Baja California on üks Mehhiko kõige vägivaldsemaid osariike, kus kohalikud narkogrupeeringud võitlevad omavahel.

Ensenada piirkonda, mis asub umbes 120 km lõuna pool USA-Mehhiko piiri ja on tuntud oma heade surfitingimuste poolest, peetakse turvalisemaks ja see on pikka aega meelitanud ligi California turiste.

Hukkunud vendade vanemad ütlesid, et Callum elas USAs, kus proovis täita oma unistust saada elukutseliseks lakrossimängijaks. Jake oli plaaninud pärast reisi enne Victorias arstina karjääri alustada. „Callum ja Jake olid head inimesed. Me armastame neid väga,“ sõnasid hukkunud vendade vanemad.

Austraalia rahandusminister Jim Chalmers ütles, et Austraalia mõtleb Robinsoni perekonnale. „See on olnud täiesti kohutav, meie mõtted on praegu nendega,“ ütles rahandusminister esmaspäeval peetud pressikonverentsil.

Tapmised on tekitanud Ensenada piirkonnas hirmu ja viha. Pühapäeval marssis läbi linna hulgaliselt meeleavaldajaid, kes kandsid hispaaniakeelsete loosungitega kaetud surfilaudu. „Nad tahtsid ainult surfata – me nõuame turvalisi randu,“ oli ühe surfilaual kirjas. „Austraalia, me oleme teiega,“ oli kirjutatud teisele surfilauale.