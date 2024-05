Türki lennanud britid suutsid kogu pardal olnud alkoholi ära juua kõigest poole tunniga. Ettevõtte juht: „Britid on laristajad“

See juhtus ühel hiljutisel SunExpressi lennul Suurbritanniast Türki. Ettevõtte tegevjuht Max Kownatzki sõnul müüdi pardal olnud õlu ja vein ära kõigest 25 minutiga – lend kestis kokku neli tundi. „Me pole seda kunagi varem ühelgi teisel turul näinud,“ lisas ta.

Ta ei täpsustanud, mis liiniga täpselt tegi oli, st millal ja millisest lennujaamast kuhu lennati, kuid sõnas, et lend oli eelkõige mõeldud golfimängijatele. Kownatzki lisas, et britid on laristajad ja hedonistid.