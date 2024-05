Air Baltic lendab sel suvel Tallinnast kolme uude sihtkohta

Martin Gauss, Air Balticu president ja juhatuse esimees kommenteeris: „Tallinnast on saanud üks Air Balticu kodulinnadest ja me oleme pühendunud kohaliku õhuühenduse parendamisele, pakkudes meie reisijatele uusi lennuvõimalusi. Uued lennud Billundi, Maltale ja Burgasesse pakuvad nii linnapuhkust kui ka võimalust nautida suvist soojust ja looduse ilu. Lisaks laiendame sel suvevaheajal Air Balticu lennuvõrgustikku ka Kesk- ja Lõuna-Euroopasse, lisades nii uusi sihtpunkte kui ka suurendades lennusagedust teistesse populaarsetesse Euroopa sihtkohtadesse, mis on saadaval kas otselennuna Tallinnast või läbi Riia.”

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul on Tallinna lennujaamal väga hea meel Air Balticu selle suve uue kolme liini üle, milleks on Billund, Burgas ja Malta. „Air Baltic lendab suvehooajal Tallinnast 22 otselennu liinil ja on suurim lennufirma Tallinnas. Oleme rõõmsad kõikide liinide üle, aga tänane avalend Billundi on kindlasti kõige lapsesõbralikum sihtkoht, sest just selles linnas asub Legoland ja seetõttu on sellel liinil laste arv keskmisest suurem. Laste kõrval on äärmiselt tore päev garanteeritud ka kõigi täiskasvanute jaoks, sest lapsepõlvest tuttav rõõm pääseb Legolandi nähes valla ka lapsevanematel. Billundist leiab lisaks Skandinaavia suurima veepargi Lalandia ja armsa Givskudi loomaaia,“ rääkis Pärgmäe.