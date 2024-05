Puhka Saaremaal nagu saks – patisaks

Kellele teadmiseks, kellele meeldetuletuseks – eestikeelne Kuressaare tuli Saaremaa pealinna nimena ametlikult käibele alles aastal 1918. Tingimused olid avatud mudaravilas küll enam kui tagasihoidlikud, näiteks muda soojendati sealsamas rannal lõketel kuumutatud kividega, mis spetsiaalsete tangidega mudavannidesse tõsteti. Et ühiskonna koorekihti kuulunud ja tihtigi kõrgest soost patisakste ootustele paremini vastata, rajati uhkem asutus saare pealinna, mis aastal 1840 oma uksed ja mudakraanid valla lõi.

Selle ümmarguse tähtpäeva tähistamiseks olete kõik lahkesti palutud terve aasta vältavale sünnipäevapeole "Saaremaa terviseveed 200" - saamaks osa kõigest, mida Saaremaa loodusel ja külalislahkel saarerahval teile pakkuda on. Lisaks on Kuressaare kuuel spaahotellil kokku suisa 400 erinevat hoolitsust ja nii mõnigi neist kasutab pakutavas senini kohalikku muda. Kirssidena pidutordil on uudised selle kohta, et Pädaste Mõisa spaa ehk kuue meele pühamu on enda valikusse lisanud uusi võimalusi keha ja vaimu poputamiseks ning sajanditevanust rituaali saab nautida moodsas Pädaste suitsusaunas ning spaapealinn küünib nüüd koguni Sõrve väravani, kust leiate tuliuue spaa kadakate ja mändide vahel – Sörwespa.

Sa oled see, mida sa sööd. Järelikult on saarlased enamasti kalad

Nali naljaks, tegelikult on see teaduslikult tõestatud fakt – sinu rakud uuenevad 35 päevaga ja just toitumisest sõltub raku kvaliteet - seega kõigest, mida omale sisse sööd ja peale määrid, saab koosnema sinu organism. See on kaalukas lisaargument võimalikult tihti saartel käia, sest kus mujal kui saartel on iseenesestmõistetav, et grillilt või suitsuahjust taldrikule tõstetav hulluksajavalt lõhnav hõrgutis ujus öösel veel meres.