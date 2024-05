Värske aruanne. Nordica aasta esimesed kolm kuud on olnud karmid

Ettevõtte esindajad kirjutavad, et nende peamine eesmärk on olnud Nordica stabiilsuse saavutamine. Jätkuvalt on eesmärgiks käivet kasvatada ja kulusid kokku tõmmata. On tehtud tööd, et analüüsida protsesse ja arendada strateegilisi plaane, kuid väljakutseid on omajagu.