Lux Express avab reisisõprade jaoks öise bussiühenduse

Tallinna ja Riia vahel on Lux Expressi sõidugraafikus päevas 12 väljumist mõlemas suunas, kuid otseühendust Riia lennujaamaga tallinlastel siiski pole. „Hetkel valitsevad Riia linnas keerulised liiklusolud, nii et praegune liinilogistika ei kannataks seda välja,“ selgitas Lux Expressi juht Ingmar Roos aasta eest Ärilehele põhjust, miks ei pääse Tallinnast bussiga otse Riia lennujaama.

Küll aga saab Tallinnast Riia lennujaama Flixbusiga, kel on Riia suunas 6 ühendust päevas, millest kaks viivad ka otse lennujaama. Hommikune lennujaama buss väljub Tallinnast kell 6.10 ja on Riia õhuväravas kell10.35, õhtune buss alustab Tallinnast sõitu kell 19.20 ja on Riia lennujaamas kell 00.20.