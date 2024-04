Helsingist Tartusse lennanud reisilennuk ei saanud maanduda ja suundus tagasi

„Finnairi poolt kõik tegutsemine tagasi Helsingis abivalmis ja hea, aga murelikuks teeb fakt, et venelaste segamine ei lase meid koju,“ kirjutas lugeja.

Miski segas GPS-i andmeid

Lennufirma kinnitab GPS-i häiret. „Piloodid on GPS-häiretest teadlikud ja lennukite süsteemid tuvastavad GPS-häired kiiresti,“ sõnas ettevõte. Nad lisasid, et lennukid kasutavad õhusõiduki asukoha arvutamiseks mitmeid allikaid, mille abil on võimalik hoida sobivat navigatsioonitäpsust tundide jooksul isegi siis, kui GPS ei ole töökorras.