HEA TEADA | Millistes lennujaamades streigitakse aprillis ja mais?

Suurbritannia

Londoni Heathrow lennujaama piiriametnikud kavatsevad koondamise vastu streikida 29. aprillist 2. maini, mis mõjutab eelkõige rahvusvahelisi lende. Väiksem streik on plaanis 3.–18. maini. Heathrow lennud võidakse tühistada ka ajavahemikus 4.–6. mai, mil streigivad lennukite tankijad. Nemad streigivad hüvede kärpimise vastu.

Londoni Gatwicki lennujaamast väljuvate easyJeti ja TUI lendude reisijad jäävad aga nälga, kuna streikima hakkavad Dnata toitlustusettevõtte töötajad. Kaasatud on ligi sada töötajat, sh autojuhid ja laotöötajad, kes streigivad 26.–29. aprillil, 3.–6. mail ja 10.–13. mail. Kui palgavaidlus ei lahene, liitub streigiga ilmselt rohkem töötajaid, ähvardas ametiühing Unite.

Belgia

Prantsusmaa

Prantsusmaa lennujaamu võib neljapäeval, 25. aprillil tabada lennujuhtide streik, kuna töötajad protesteerivad ümberstruktureerimise vastu. On arvatud, et see võib mõjutada kuni 70 protsenti suuremate lennujaamade lendudest.