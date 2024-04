SmartLynx lõpetab alatest maikuust Eestist lendamise

Varsti lõpeb lennufirma pikaajaline leping reisikorraldajaga Novatours ning alates maist ei ole enam SmartLynxil aktiivseid tellimuslendude lepinguid Balti riikides.

Demeņus lisas, et reisikorraldajate äri on omanäoline ning SmartLynx vajab täiendavaid investeeringuid, et selles suunas edasi kasvada.

„Konkurentsi ja reisikorraldajaid on palju, kuid me ei saa teha koostööd kõigiga. Kui meie koostööpartneriteks on ainult murdosa reisikorraldajatest, siis ei ole palju arenguvõimalusi. Näeme, et meie teenuse kasutamine mujal Euroopas või isegi teisel mandril võib olla kaks korda kasumlikum,“ ütles Demenus.

Ettevõtte eesmärk on suurendada oma lennukipargi suurust ning igakuiseid lennutunde. „Kui seni lendasime kuus 350 tundi, siis eesmärk on suurendada tundide arvu 450 või isegi 500 tunnini. Balti turul, arvestades turu suurust, ei suuda me seda eesmärki saavutada,“ lisas Demenus.

„Kuid see ei tähenda, et me kaoksime Baltikumist ära. Meie põhibaas jääb endiselt Riiga, meil on kontor ka Tallinnas, Vilniuses ja Maltal ning mõned inimesed töötavad kaugtööga sellistest riikidest nagu India, USA, Kanada ja Saksamaa,“ lisas Demenus.

Lennufirma valmistub ka Lätis ka uue peakorterihoone ehitamiseks, mis ehitatakse lähedale olemasolevale 700 töökohaga hoonele.