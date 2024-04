AirBaltic hakkab lendama Tallinna ja Hispaania kuurortsaare vahel

„Pop-up lennud kujutavad endast ette uut ja innovatsioonilist airBalticu lähenemist, mis on loodud selleks, et pakkuda kaasaegseid reisivõimalusi täpselt vastavalt tarbija nõudlusele. Uued lennud lubavad meile pakkuda reisijatele rohkem paindlikkust, mis on tarbija poolt oodatud, eriti reisimise tipp perioodidel ja seoses nõutumate sihtkohtadega, nagu on Palma de Mallorca. Meil on hea meel testida uut lähenemist käesoleva suve jooksul mitte vaid rahvusvaheliste lendudega, vaid ka Läti siseliinil (Riia - Liepaja), parendades õhuühendust ja pakkudes unikaalseid reisivõimalusi nii rahvusvaheliste kui kohalike sündmuste jaoks,“ sõnas airBalticu juhatuse esimees ja president Martin Gauss.