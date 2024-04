Linnal sai villand. Amsterdam keelab uute hotellide ehituse

Hollandi linn piirab ka turistide ööbimiste arvu, kirjutab Euronews.

„Me tahame hoida linna elanike ja külastajate jaoks elamisväärsena,“ ütles linna kohalik omavalitsus oma avalduses.

„See tähendab: ei mingit ületurismi, ei mingeid uusi hotelle ja mitte rohkem kui 20 miljonit turistide ööbimist aastas.“

Linna ametiasutused teatasid ka jõekruiiside piiramisest osana külastajate arvu vähendamise plaanist. Kohaliku volikogu uute eeskirjade kohaselt on uue hotelli ehitamine Amsterdamis lubatud ainult siis, kui mõni teine hoone suletakse.

Uus objekt ei tohi suurendada turistidele mõeldud magamiskohtade arvu ja peab tõestama, et see on linnale mingis mõttes kasulik – näiteks konkurentidest jätkusuutlikum. Uued hotellid, mis on juba ehitusloa saanud, on keelust vabastatud. Amsterdami ametivõimud on vähendanud ka pealinna sisenevate jõekruiiside arvu.

Eesmärk on turistide arvu vähendada

Eelmisel aastal sildusid linnas umbes 2300 laeva. Aastaks 2028 soovib kohalik omavalitsus, et see arv oleks pea poole väiksem: 1150.

See piirang vähendaks Amsterdami külastavate turistide arvu umbes 271 000 võrra, vahendab Hollandi riiklik uudistekanal Dutch News. Kruiisid on eriti häirivad kevadisel tulbihooajal, kui turiste on Amsterdamis tavapärasest veelgi enam, ütles linna rahandusjuht Hester van Buren Dutch News’ile.

„Ma ei ütle, et see lahendab liiga paljude turistide probleemi,“ ütles van Buren plaani tutvustamisel sel nädalal. „Kuid me ei kavatse turiste jagada headeks ja halbadeks. See on üks paljudest meetmetest, mille eesmärk on vähendada turistide koguarvu. See puudutab ülerahvastatust ja kõnniteedele pargitud busse.“

Meetmega loodetakse vähendada bussidega Amsterdami tehtavaid reise 64 400 kilomeetri võrra.

Uued piirangud on osa Amsterdamis käimasolevast ületurismi vastasest võitlusest, mille käigus on tõstetud ka turismimaksu, keelatud ära kanepi tarvitamine punaste laternate linnaosas jm.

„Ületurism on ülemaailmne probleem ja ega turistidele ka ei meeldi, kui kõik kohad on linnas nii paksult rahvast täis,“ ütles Van Buren. „Aga paraku ei saa me Amsterdami ümber aeda ehitada.“