Eesti noortele jagatakse Euroopa avastamiseks tasuta rongipasse

Rongipassid jagatakse välja Erasmus+ programmi kuuluva DiscoverEU meetme raames, mille eesmärk on pakkuda noortele võimalust avastada Euroopa mitmekesisust, õppida tundma selle kultuuripärandit ja ajalugu ning suhelda inimestega mujalt Euroopast.

See tähendab, et need, kellele naeratab loosiõnn, saavad reisipassi ja tänu sellele mööda Euroopat tasuta rongiga reisida. Samuti jagatakse noortele ka DiscoverEU Euroopa noortekaarte, mis võimaldab hinnasoodustust kultuuriobjektide külastamisel, õpingute ja spordi ning kohaliku transpordi, majutuse, toidu ja muu sellise jaoks. Valituks osutunud saavad reisida vahemikus 1. juuli 2024 kuni 30. september 2025 minimaalselt ühe ja maksimaalselt 30 päeva.