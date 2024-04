Top 6 trendikat reisisihtkohta aastaks 2024

Ljubljana lähedal asub ka uhke Tivoli Park , mis on linna suurim roheline oaas. Siinsed aiad sobivad suurepäraselt rahulikumaks jalutuskäiguks või isegi jalgratta rentimiseks, et pargi kaugemaid nurki avastada. Päikeselise ilma korral võiksid kaaluda pargis pikniku pidamist ja külastada ka pargi keskel asuvat Jakopiči promenaadi , kus toimuvad aasta ringi fotonäitused.

See on linn, mis konkureerib Praha suursugususega, kuid ometi on selles tunda Alpide kargust ja Vahemere särtsakust, mistõttu on see iga reisija jaoks vastupandamatu peatuspaik.

Ljubljana külastust tuleks alustada linna kohal asuva kuulsa Ljubljana lossiga. See on kesklinnast ida pool asuval mäel ja sinna pääseb 70-meetrise köisraudteega, mis tõuseb otse vanalinnast üles mäele, aga ka jalgsi lossi juurde üles ronimine pole kuigi raske.

Külastajad saavad lossi territooriumil tasuta ringi liikuda, aga (uskumatult ilusa vaatega) vahitorni ja Püha Jüri kabelisse (lossi vanimasse säilinud osasse) pääsemiseks on vaja pilet osta.

Sloveenia võluvas pealinnas on ka tugev vastandkultuuriline liikumine, mille epitsentriks on vilgas Metelkova Mesto, kunagine sõjaväekasarmu, mille hõivasid 1990ndatel skvotterid.

Praeguseks on sellest saanud tänavakunstiga kaetud kultuurikeskus, mis on täis galeriisid, baare ja klubisid. Ilusa grafiti imetlemiseks külasta seda päeval; öösel on see suurepärane peokoht.

Mida Ljubljanas süüa?

Sloveenia köök on nauditav segu Kesk-Euroopa ja Vahemere maitsetest, millele on lisatud tubli ports inspiratsiooni Sloveeniaga piirnevast Itaaliast. Naudi näiteks selliseid traditsioonilisi roogi nagu potica (erinevate täidistega rullitud saiakesed), idrijski žlikrofi (pelmeenid) ja Carniola (Kranjske) vorst.

Seejärel loputa see kõik alla külma õllega. Ljubljanal on pikk õllepruulimise ajalugu ja seal on mitmeid suurepäraseid käsitööpruulikodasid, mida avastada.

Chișinău, Moldova

Moldova pealinn Chișinău on väga huvitav koht ja üks Euroopa ebatavalisemaid reisisihtkohti. See on pisut nagu peidetud pärl ja üks kõige vähem külastatud kohti kogu mandril, aga need, kes seda väisavad, saavad selles moodsas ja edumeelses linnas meeldiva üllatuse osaliseks.

Siin on küll palju muljet avaldavat stalinistlikku arhitektuuri, aga neist ehitistest mööda vaadates näed linna, mis on täis uut energiat ja mille elanikkond on lõbus ning nooruslik.