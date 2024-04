Antalyas kukkusid inimesed köisraudteelt alla

Õnnestus juhtus köisraudteel, mis viib 618 meetri kõrgusel asuvale Tünek Tepe mäe vaateplatvormile, kust avaneb vaade Antalya linnale. Kokku on raudteel 36 kabiini, millest igaühes on 8 reisijakohta. Hukkunu ja vigastatud olid ühes kabiinis, mis sõitis vastu murdunud posti ja purunes. Reisijad kukkusid kabiinist kivisele pinnasele. Hukkunu oli türklane. Vigastatutest on kuus Türgi kodanikud ja üks Kõrgõstani kodanik.