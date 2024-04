Pretsedent. Eelmisel aastal luhtunud puhkusereisi eest saab Kreekalt taotleda tasuta majutust

See on nõudnud uusi õigusakte ja ohtralt bürokraatiat, kuid Kreeka on avanud üheksa kuud pärast Rhodose metsatulekahjusid taotlusvooru, mille kaudu saab küsida esimesi „tasuta“ puhkusereise, mis on mõeldud tuhandetele saarelt põgenema sunnitud turistidele.

„Süsteem töötab nii, nagu peaminister lubas,“ ütles Kreeka turismiministeeriumi kantsler Myron Flouris Guardianile. „See on olnud väga keeruline ja mitte ainult seetõttu, et oleme esimene riik maailmas, kes seda teeb.“

Rhodose turismiametnike sõnul on juba praeguseks väga paljud abisaajad hüvitisnõude esitanud. „Kõik, kes viibisid tulekahjude piirkondades, on abikõlblikud,“ ütles Yannis Papavasiliou, kes juhib saare hotelliettevõtjate liitu. „Reisijad on abipaketi väga hästi vastu võtnud ja meile on öeldud, et sügisel on tung veelgi tugevam.“