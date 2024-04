Zemgale – atraktiivne piirkond ettevõtluse arendamiseks ja investeeringuteks

„Meie eesmärk on Zemgales üles kasvatada mõni ükssarvik. Iduettevõtteid meil on. See tähendab, et ka potentsiaal on olemas. Piirkonna pakutavate võimaluste tõttu on sellisel ükssarvikul kõik kasvamisvõimalused olemas,“ ütleb Zemgale ettevõtluskeskuse juhataja Mairita Pauliņa. „Tegemist on konkurentsivõimelise keskkonnaga, millel on tulevikupotentsiaali ja pidevalt arenev taristu,“ lisab keskuse juhataja.

Lisandväärtusega piirkond

Zemgale on Läti keskel asuv lõunapiirkond, mille pindala on 10 742 ruutkilomeetrit ja mis hõlmab Jelgava linna ning viit omavalitsust (Dobele, Jelgava, Bauska, Aizkraukle ja Jēkabpils). Üks piirkonna peamisi eeliseid on selle soodne geograafiline asukoht: pealinna ja selle sadama lähedus, soodsad transpordikoridorid ja ristumiskohad ning pikk piiriala. Need kriteeriumid on olulised ekspordi soodustajad, mis võivad aidata ettevõtetel laieneda ja müüa oma tooteid või teenuseid mitte ainult kohalikul turul, vaid ka välisriikides.

Zemgales on Läti kõige viljakam põllumajandusmaa, mis hõlmab umbes 43% piirkonna territooriumist. Seega on loomulik, et enamik Zemgale ettevõtetest (23%) kuulub just põllumajandussektorisse. Samas on siin olemas ka ehitus-, kaubandus-, transpordi- ja logistikavaldkond, kaevandamine (kruusakarjäärid jne), energeetikatööstus, toiduainetööstus (tootmine) ning turism. Piirkonna metsandussektor on vägagi arenenud. Puidu eeltöötlemine on laialdane, kuid selles sektoris on puidu edasise töötlemise potentsiaali veel.

Statistika kohaselt on piirkonnas praegu 15 799 aktiivset ettevõtet ja Zemgale SKT elaniku kohta on 10 714 eurot. Ka Jelgavas asuv Läti bioteaduste ja tehnoloogiaülikool (LBTU) annab piirkonda oma panuse. „Ettevõtjatel on teadlastega koostöö tegemise potentsiaal, luues seekaudu oma ettevõttele, tootele või teenusele lisandväärtust,“ lisab Pauliņa.

Ettevõtluse rahastamine