Täna hommikul väljusid mitmed lennud Tallinnast plaanitust mitu tundi hiljem

Lennujaama turunduskommunikatsiooni projektijuht Aet Härmaorgi sõnul varahommikul häiris täna hommikul lennuliiklust tugev udu. „Nüüdseks on see taandunud ja lennud kenasti väljunud,“ ütleb ta.

Härmaorg lisab, et elame kliimavöötmes, mida iseloomustavad neli aastaaega ning nendega kaasnevad eripärad, mis võivad halvimal juhul mõjutada ka lennuliiklust. „Oleme kokku pannud väikese ülevaate, millised on peamised lennuliiklust mõjutavad ilmaolud ning mida need endaga kaasa võivad tuua. Leiad selle SIIT.“