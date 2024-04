Tallinki laev põrkas Soomes kehva ilma tõttu vastu kaid. Tallinna poole starditi plaanitust poolteist tundi hiljem

Tallinki pressiesindaja Katri Link täpsustas Ärilehele, et laev põrkas kokku kaiga. „Megastaril toimus kehvade ilmastikuolude tõttu kell 12.26 saabumisel Helsingisse kokkupuude kaiga, mille tulemusel sai mõningasi värvikahjustusi laeva pirnvöör. Laeva meeskond on kahjud üle vaadanud ning hinnanud neid minimaalseteks, kuid reeglite järgi ja ohutuse tagamiseks, peab laeva üle vaatama ka klassiühing,“ selgitas Link.

Megastari pardal on Tallinki andmetel ca 950 reisijat.

Laeva pardal oleva Delfi lugeja sõnul suhtusid inimesed olukorda tasakaalukalt. „Inimesed on üldiselt rahulikud, mõni on vihane, et jääb hiljaks ja pole piisavalt infot.“