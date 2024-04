HEA TEADA | Kui oled selles nimekirjas sisalduva ära teinud, oled oma reisiks valmis. Kontrolli üle!

1. Kas dokumendid on korras

Ka viisavaba reisimine ei pruugi tähendada seda, et riiki sisenemiseks piisab ainult kehtivast passist. On riike, kes on kehtestanud riiki sisenemise tingimuseks elektroonilise reisiloa olemasolu, see annab riikidele teadmise, et reisija ei ohusta nende õigussüsteemi ega turvalisust. Seega tuleb veenduda, et kõik tingimused riiki sisenemiseks on täidetud, olgu see siis kas füüsiline viisa, e-viisa või elektrooniline reisiluba. Need kõik tuleb vormistada enne reisi.