Tallinna lennujaamas maandus uus lennufirma

Pariisi liini teenindab nüüd kaks lennufirmat, mis tähendab reisijatele tihedamat ühendust Tallinna ja Pariisi vahel. Tallinna Lennujaam juhatuse liige Eero Pärgmäe ütles, et uue lennufirma lisandumine Pariisi suunal võimaldab inimestel sobivamalt oma reise planeerida.

„Eesootav kevad ja suvi on üks populaarsemaid aegu, mil erinevaid Euroopa linnu külastada, mistõttu on meil hea meel teha koostööd Transaviaga pakkudes reisijatele veel rohkem võimalusi imelise Pariisi külastamiseks,“ sõnas Pärgmäe. Ta lisas, et lennufirma lisandumine Pariisi olümpiamängude eel annab huvilistele paindlikud võimalused külastada linna ka selle suurürituse raames.