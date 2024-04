FOTOD | Tallinna lennujaamas taasavati lounge. Sissepääs maksab 45 eurot

Tallinna Lennujaam juhatuse esimehe Riivo Tuvikese sõnul on uus ooteruum varasemast suurem ja mugavam, mahutades kuni 200 külastajat. „Reisijate arvu kasvust tingitud Lennujaama LHV Lounge’i ümberehitusel lähtusime erinevate reisijate vajadustest, lounge peab pakkuma mõnusat keskkonda kõigile, olgu tegemist töö- või puhkusereisijaga, üksi, sõprade või perega reisivate inimestega – kõik on meie uuenenud lounge’i oodatud,“ kirjeldas Tuvike.

Lennujaama LHV Lounge’s saavad reisijad puhata ja aega veeta kuni kolm tundi enne lennu väljumist. Kasutada saab nõupidamiste ruumi ja vaiksemaid nurgakesi töö tegemiseks, meelelahutuseks on suured telerid ja lastega peredele puhkenurk. Värskenduse on läbinud ka pakutav toiduvalik, kuhu lisaks külmadele suupistetele lisandub kerge soe eine, mida pakutakse lõunasel tipptunnil ning kõik suupisted ja alkohoolsed ning mittealkohoolsed joogid sisalduvad sissepääsu hinnas. Lennujaama LHV Lounge on lennujaamas ainus paik, kus on olemas väliterrass.