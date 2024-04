Amsterdami lennujaamas saab nüüd reaalajas jälgida oma pagasi teekonda

Sellest kuust näevad Amsterdami Schipoli lennujaamas maandunud reisijad reaalajas oma pagasi jõudmist pagasilindile. Pagasi infot kuvatakse lennujaama 150 ekraanil, lennujaama äpis ja veebilehel. Reisijad näevad ka, kas nende pagas on alles lennukis, mahalaadimisel või juba pagasilindil.

Lennujaamas viiakse pidevalt läbi küsitlusi, et selgitada välja, millised on reisijate ootused lennujaamale. Sealt ilmnes, et reisijad soovivad teada, millal nende pagas jõuab lindile. AI võimaldabki nüüd seda infot kuvada.