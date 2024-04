Kuhu minna? Vaata, mis üritused sel nädalavahetusel toimuvad

Mitmekesine muusikaassortii

Melomaanidele pole seda vaja ilmselt meelde tuletada, et sel nädalal algab on festival ja muusikatööstuse konverents Tallinn Music Week (TMW), mis meelitab kohale entusiastliku publiku nii Eestist kui ka naaberriikidest. Festivalil osalevad muusikaettevõtjad ning kohalikud ja rahvusvahelised artistid, kes esindavad mitmesuguseid muusikavoolusid popist džässini ja raskerokist elektroonilise muusikani. TMW linnalava programm pakub iga päev tasuta kontserte Tallinna paljudes ootamatutes ja põnevates paikades.

Ja kui põigata kuurortlinnast ülikooli- ja kultuuripealinna, siis sealgi kostitab nädalavahetus väärt muusikaelamusega. Laupäeva õhtul on Vanemuse teatri väikese maja lava ooperi „Cyrano de Bergerac" päralt. See on 1897. aastal Edmond Rostand'i kirjutatud ja samal aastal Théâtre de la Porte Saint-Martinis esietendunud näidend suure ninaga impulsiivsest mõõgakangelasest Cyranost, kes valdab teravat keelekasutust sama oskuslikult kui rapiiri. Ooperi tegevus leiab aset 17. sajandi keskpaigas Pariisis. Võrreldes Rostand'i näidendiga on 1974. aastal Eino Tambergi poolt näidenditekstile loodud kolme vaatuse ja epiloogiga ooper kontsentreeritud kolme peategelase, poeet-sõduri Cyrano, tema ihaldatu Roxane'i ja kadeti Christiani hingelisele maailmale.