Plaanid Pariisi reisida? Eestlane jagab soovitusi, kus ööbida ja mida linnas teha

Le Marais on kohvikute mõttes kindlasti kõige parem piirkond, kus on ohtralt nii traditsioonilisi kui ka trendikaid söögikohti. Kõige paremat kohvi saab Le Partisan’ist või Café Kitsuné’st.

Kõik tudengid saavad süüa CROUS tudengisööklates, mis on iga Pariisi ülikooli lähedal, kust saab terve söögikorra 3 euro eest. Muidu Pariisi külastamise jooksul tuleb kindlasti tänavalt vähemalt üks crêpe osta ning seda hea vaatega kohas nautida. Näiteks Seine’i ääres või Montmartre’i jalamil.

Milliseid kohvikuid ja restorane soovitaksid reisijatele, kelle eelarve on piiratud?

Kuigi kõigil võib olla kiusatus ööbida just Pariisi kõige ikoonilisemate vaatamisväärsuste lähedal, nagu Eiffeli torn ja Champ de Mars, siis tihti ei tasu see ennast kõrgete hindade ja turistilõksude tõttu ära. Samuti jääd sellega ilma päris Pariisi naabruskondade võlust.

Noortele soovitaksin piirkonda, mis on Canal Saint-Martin’i ümber. See on kesklinnale veel lähedal, aga natuke boheemlaslikum ja ebatavalisem. Tänavad ja kanali äär on väga elavad ning täis restorane, kohvikuid, butiike ja baare. Sooja ilmaga on kanali äär täis kohalikke, kes piknikku pidades aega veedavad.

Milline piirkond sobib kõige paremini noortele? Miks see teiste seast enim eristub?

Mina soovitaksin ööbida 6. arrondissement’is, eriti Saint-Germain-des-Prés piirkonnas. See on just sellise arhitektuuri ja atmosfääriga, mida sa Pariisist ootaksid. Samuti on asukoht väga hea ning paljud muuseumid ja vaatamisväärsused asuvad jalutuskäigu kaugusel.

Millises piirkonnas tasub ööbida? Miks just seal?

Turismihooaeg on õige pea algamas ning sel aastal saab Tallinna Lennujaamast lennata otse üle 50 sihtkohta, millest üheks on romantika-pealinn Pariis. Kuna reisil olles võib õigete piirkondade leidmine olla keerukas ülesanne, siis küsisime soovitusi Eesti noorelt, kes on viimased kolm kuud viibinud Pariisis vahetusaastal.

Millisest söögikohast saab kõige parema lõunasöögi? Miks see on kõige parem?

Lõunasöögiks soovitan proovida Prantsusmaa Bretagne’i piirkonna traditsioonilisi pannkooke, tatrajahust soolaseid galette’e ja ka magusaid crêpe’e, mille kõrvale juuakse Bretagne’i siidrit.

Bretagne’i sööki pakkuvaid kohvikuid on palju, kuid soovitan Crêperie Little Breizh’i 6. arrondissement’is.

Mida tasuks kindlasti õhtusöögiks süüa ning milliseid restorane soovitaksid?

Bouillon-restoranid on väga populaarsed söögikohad, mis pakuvad lihtsat, kuid maitsvat traditsioonilist Prantsuse kööki mõistliku hinna eest. Restoranid on tihti ajaloolised ning seest uhkelt art nouveau stiilis kaunistatud. Soovitan külastada näiteks, Bouillon Julien’d või Bouillon Chartier’i. Samuti tasub külastada klassikalisi Prantsuse brasserie’sid, näiteks Chez Janou, mis on tuntud oma šokolaadi mousse’i poolest.

Shopping

Mida soovitaksid osta Pariisist mälestuseks kaasa? Kust seda osta? Kuigi neid ei pruugi pikalt mälestuseks jääda, siis soovitan kindlasti osta kaasa Prantsuse makroone ja šokolaadi või kui kaasa mahub - ka juustu ja veini.Mis on kõige parem vintage pood?

Mulle meeldivad Bobby ja Thank God I’m a VIP, mis asuvad Haut Marais piirkonnas ja müüvad vintage disainerriideid. Parema hinnaga on Kilo Shop, millel on mitu asukohta üle Pariisi. Unikaalsemate leidude jaoks tasub hoopis minna nädalavahetuse kirbuturgudele, mida leiab paljudest eri piirkondadest.

Meelelahutus

Milline on kõige ägedam paik, kus uute inimestega tutvuda?

Canal St Martin on sõbraliku atmosfääriga koht, kuhu kõik ilusa ilmaga kokku tulevad.

Kus on kõige eredam ööelu? Mis teeb selle piirkonna eriliseks?

Bastille piirkonnas on suur valik erinevatest baaridest ja klubidest, kust leiab tihti ka live muusikat. Piirkonnas on midagi igale maitsele ja erinevalt ülejäänud Pariisist, kus kõik kell 2 öösel kinni pannakse, on seal ka hilisematel kellaaegadel võimalik õhtut jätkata

Milline paik on kõige mõnusam rahulikult aja veetmiseks?

Linnas on suur valik erinevaid parke – kesklinnas näiteks Jardin de Luxembourg ja Jardin Tuillieres, erinevates linna äärtes Bois de Vincienne ja Bois de Bologne ning väga palju väiksemaid parke läbi kogu linna. Nendes kõigis on võimalik jalutada ja kohvi juua. Samuti võib mitmes pargis näha ka vabalt kõndivaid paabulinde või luikesid.

Parim vaatamisväärsus, mis ei ole turistilõks?

Vähem tuntud muuseumid väärivad kindlasti külastamist, näiteks Petit Palais on väga põnev muuseum, millel on ka väga kaunis siseõu.

Mida turistina Pariisis mitte teha?

Veeta kogu oma aega Eiffeli torni all ja ostlemas – nii jääd väga paljust ilma!

Mis teeb Pariisi eriliseks?

Minu jaoks teeb Pariisi eriliseks see, et linn on ehitatud nii, et igaüks saaks siin elada ja veeta aega täpselt nii nagu ise tahab. Pariis pakub sulle selleks võimalusi nagu näiteks hea ühistransport, ilusad ja korras pargid ning lummav arhitektuur, kuid lõpuks sõltub su kogemus Pariisis täpselt sellest, mida siin ise teha tahad.