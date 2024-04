2024. aasta turismitrendid: mõned reisijad peavad oma harjumusi muutma

„Montenegro muutub iga aastaga reisijaile üha atraktiivsemaks ja praegu on selle kuldajastu. See väike riik paistab silma kultuuririkkuse ja kordumatu loodusega, mis tagavad unustamatu puhkuse. Viimastel aastatel on märgata, et lisaks riiki avastavatele uutele turistidele on ka palju reisijaid, kes juba tunnevad Montenegro võlusid ja külastavad seda uuesti – igatsetakse siinset rohelust, omapära ja taskukohast puhkust pakkuvaid kvaliteetseid hotelle, mille hulk, on piiratud. Seega, reegel on lihtne: reisijad, kes soovivad paindlikkust ja valikurohkust kujundamaks oma puhkust just isiklike vajaduste järgi: Broneerige Montenegro reis saabuvaks suvehooajaks nii pea kui võimalik, sest sakslased, britid ja muude riikide turistid juba teevad seda,“ lausus Rabrenovič.