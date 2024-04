16 kaebust TTJA-s. Reisijad hoiatavad reisibüroo eest, kes tühistab viimasel hetkel reise ja muudab hotelle

Sotsiaalmeedias leiab mitmest foorumist reisijate kogemusi reisibürooga Kon Tiki Reisid. Paljud kliendid jagavad, et nende reisid on ära jäetud ja raha tagasimaksmine on veninud. Kon Tiki Reisid juhatuse liige Kristine Hammerberg on teadlik nendevastasest laimukampaaniast sotsiaalmeedias, kuid sinna on kirjutanud tema sõnul umbes neli-viis inimest.