Eurowingsi lennuk maandus esimest korda Tallinnas

Nõudlus Praha otseliini vastu on läbi aastate Tallinnast olnud üks suurimaid ning seni on sinna lennatud erinevate sõlmjaamade kaudu. AS Tallinna Lennujaama turunduse ja kommunikatsioonijuht Margot Holts leiab, et Praha otseliini lisandumine on Tallinna sihtriikide portfellile suur väärtus.