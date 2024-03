Kuhu minna? Vaata, mis üritused sel nädalavahetusel toimuvad

Lihavõtted ja kirvevisked

Kui pajuoksad on vaasi toodud, munad värvitud ja koksitud ning lihavõttejänese peidetud maiustused üles leitud, siis võib pühapäeval minna perega Eesti vabaõhumuuseumi, kus on pühade puhul avatud lihavõtteküla. Pühademunad tasub muuseumi kodunt kaasa võtta, aga neid on võimalik ka muuseumis kohapeal kirjata. Õues saab kiikuda ja mängida ning muuseumi taludes teha tutvust pühadetähistustega. Nii Sepa talus, Kuie koolis kui Härjapea taluõuel toimub munade otsimise mäng. Need, kes värvilised munad üles leiavad, saavad perenaiselt vastutasuks midagi põske pistmiseks.

Vastukaaluks traditsioonilisele toob peagi algav nädalalõpp ka veidi vähem harjumuspäraseid ettevõtmisi. Kes tunneb terariistade vastu suurt kirge, see teadku, et Ida-Virumaal Mäetagusel saab näha ja kaasa elada kirveviskajatele. Nimelt toimuvad seal neljapäevast laupäevani Euroopa lahtised kaheteralise kirve sisemeistrivõistlused. Põnev ju!

Nalja nabani

Suurepärane töönädala järgne pingemaandaja on hea huumor. Teame ju hästi, et naer on tervisele kasulik, päästes valla õnnehormoonid endorfiinid ja omades stressialandavat toimet. Kuhu siis minna, et ikka kindla peale lõkerdada saaks?

Teater-baaris Heldeke! ootab huumorisõpru Rachman Blake oma uhiuue komöödiasõuga „Story Party | True Dating Stories“. Tema komöödiaõhtu on tulvil hullumeelseid lugusid, naljakaid laule ja üleüldist naeruväärsust.

Märtsi viimasel nädalal tuleb Franz Malmsten publiku ette stand-up-etendusega „Unelmate elu“. Kokku annab Malmsten üle Eesti 17 etendust. Tegemist on noore Malmsteni esimese stand-up-tükiga. Ja kui see peaks jääma ühtlasi tema viimaseks sooloetenduseks, on publiku jaoks igal juhul tegu väga haruldase kogemusega.

Muusika teeb hingele pai