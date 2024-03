Välisreiside arv kasvas kaks korda rohkem kui Eesti-siseste reiside arv

Statistikaameti analüütiku Sigrid Saagpaku sõnul eelistavad Eesti elanikud eelkõige puhkusereise. „Mullu tehti puhkuse eesmärgil ligi 1,7 miljonit siseriiklikku reisi ja 980 000 välisreisi. 3,2 miljonist ööbimisega sisereisist olid ligi 30% (980 000) tuttavate või sugulaste külastamise eesmärgil,“ selgitas analüütik ja lisas, et ööbimisega tööreise tehti Eestis 2023. aastal kokku 360 000. 1,5 miljonist ööbimisega välisreisist tehti ligi 13% (193 300) tuttavate juurde, 19% (286 100) olid tööga seotud reisid.

Naaberriigid on endiselt populaarsed

Kui sisereisidest on 90% lühikesed ehk 1–3 ööd kestvad reisid, siis välisreiside puhul on lühikesed 40% reisidest. 34% kestavad 4–7 ööd ning 20% on üle seitsme öö pikad.